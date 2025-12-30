Napoli Quartieri Spagnoli nuovo crollo si stacca il cornicione | Sfiorata una tragedia

A Napoli, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli, si è verificato un nuovo crollo che ha causato il distacco di un cornicione. L’incidente, avvenuto a poche ore dal ferimento di una turista romana in un altro episodio simile, evidenzia ancora una volta le criticità legate alla stabilità degli edifici nel centro cittadino. La situazione rimane sotto osservazione per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

Perde ancora pezzi, purtroppo, il centro di Napoli. A poche ore di distanza dal ferimento della turista romana per il crollo dei calcinacci a Santo Stefano da un palazzo ad angolo tra.

Nuovo crollo di un cornicione a Napoli: cadute anche alcune fioriere nei Quartieri Spagnoli - Nuovo crollo di calcinacci a Napoli, poco distante da via Toledo dove a Santo Stefano ci furono due turiste romane ferite in maniera non grave ... fanpage.it

