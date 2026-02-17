Si accendono gli autovelox sulle Statali | ecco il calendario dei controlli

La Polizia Stradale ha attivato gli autovelox sulle strade statali a causa dell’aumento di incidenti causati dalla velocità e per garantire maggiore sicurezza durante le Olimpiadi. Dal concreto, le autorità hanno già programmato un calendario preciso dei controlli, che si svolgono in diversi tratti strategici per monitorare i comportamenti degli automobilisti.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026 e domenica 22 febbraio 2026 Proseguono i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox durante il periodo olimpico. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Sulle Statali si accendono gli autovelox: in corso i controlli della Polizia StradaleSono in corso controlli sulla rete stradale statale della Lombardia, con l’utilizzo di autovelox da parte della Polizia Stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.