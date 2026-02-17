Sguardi sull’Africa | le fotografie di Tito e Sandro Spini nelle collezioni CSAC

Tito e Sandro Spini hanno catturato immagini dell’Africa che ora vengono esposte all’Abbazia di Valserena. La mostra, inaugurata sabato 21 febbraio alle 11, presenta fotografie provenienti dalle collezioni CSAC e permette di vedere paesaggi e volti africani attraverso gli occhi di due fotografi. Uno dei dettagli più interessanti riguarda le immagini in bianco e nero che ritraggono villaggi e persone durante i loro viaggi.

Sarà inaugurata sabato 21 febbraio alle 11 all'Abbazia di Valserena l'esposizione , che offre al pubblico l'occasione di scoprire un corpus fotografico e documentario di straordinaria importanza storico-artistica e antropologica. La mostra, realizzata nel quadro del progetto PRIN PNRR 2022 Straniere: the reception of non-European arts and cultures in Italy (1945-2000), presenta materiali inediti legati alle ricerche sul campo e alle campagne fotografiche condotte da Tito Spini (Milano 1923 - Chiuduno 2017) e Sandro Spini (Bergamo 1950 - 2005) in Mali tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in un periodo cruciale per lo sviluppo degli studi etnografici e visuali sull'Africa Occidentale.