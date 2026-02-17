Sfidò la tradizione portando la pizza napoletana a Forlì | addio ad Alfonso Fofò volto storico da oltre 30 anni

Arrivato a Forlì dalla Germania nel 1990, Lepore iniziò la sua avventura imprenditoriale a Forlì nel 1992 aprendo il "Forum Livii" e nel 2000 quando inaugurò la pizzeria "Fofò" La ristorazione forlivese perde uno dei suoi volti più noti, un uomo che ha saputo educare il palato di generazioni di clienti portando in città la tradizione della pizza napoletana che, trent'anni fa, sembrava quasi un azzardo. È morto oggi, martedì, Alfonso Lepore a 68 anni. La sua vita è stata dedicata all'arte bianca e all'accoglienza. Arrivato a Forlì dalla Germania nel 1990, Lepore iniziò la sua avventura imprenditoriale a Forlì nel 1992 aprendo il "Forum Livii" in viale Italia insieme a un ex socio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Addio a Fofò: fu lui a portare a Forlì la vera pizza napoletanaFofò ha lasciato Forlì, portando con sé la vera pizza napoletana, perché voleva far conoscere un modo diverso di mangiare.

