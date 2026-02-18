Addio a Fofò | fu lui a portare a Forlì la vera pizza napoletana

Fofò ha lasciato Forlì, portando con sé la vera pizza napoletana, perché voleva far conoscere un modo diverso di mangiare. Arrivato in città, ha aperto una pizzeria con ingredienti autentici e una ricetta tradizionale, attirando appassionati da tutta la zona. Ora, molti riconoscono la differenza tra la sua pizza e quella che si trovava prima, più leggera e con il caratteristico bordo alto.

Forlì, 18 febbraio 2026 – Prima di lui a Forlì la pizza era solo quella 'romagnola': sottile e con poco bordo. È stato proprio Alfonso Lepore a compiere la sua rivoluzione culinaria e a portare in città per la prima volta la ricetta napoletana, con il cornicione alto così diverso da quello al quale i forlivesi erano abituati. L'avventura di Alfonso Lepore si è conclusa ieri, a 68 anni: il celebre titolare di 'Fofò' si è spento dopo una lunga malattia. Tutto era cominciato in Germania, dove Alfonso si era trasferito giovanissimo per cercare fortuna nel mondo della cucina. Poi l'incontro con quella che sarebbe diventata sua moglie e la nascita delle figlie. LUTTO NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE - Arrivato a Forlì dalla Germania nel 1990, Lepore iniziò la sua avventura imprenditoriale a Forlì nel 1992 aprendo il "Forum Livii" e nel 2000 quando inaugurò la pizzeria "Fofò"