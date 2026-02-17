Sferrò un pugno al direttore di gara Garuti denunciato per lesioni personali

Garuti ha colpito il direttore di gara durante la partita, spinto dalla frustrazione per una decisione contestata. L’episodio si è verificato ieri sera in uno stadio della provincia, dove il pubblico ha assistito a un gesto violento che ha causato l’intervento delle forze dell’ordine. Oltre alla squalifica di quattro anni decisa dalla Lega, l’uomo dovrà affrontare un procedimento penale per lesioni personali aggravate.

Oltre ai quattro anni di squalifica, dovrà rispondere anche sul piano penale per l’accusa di lesioni aggravate personali. Altri guai per il 26enne Emanuele Garuti, cestista della Go Basket 2018 (società di Puianello di Quattro Castella) che una settimana e mezzo fa, durante il match di campionato di Divisione Regionale ‘2’ contro il Radio Bruno Basket Campagnola disputato ad Albinea, aveva colpito al volto il 20enne direttore di gara Ilyass Boutissant dopo avergli fischiato un fallo tecnico. Dopo che il giovane arbitro aveva annunciato di sporgere querela, è arrivata la formalizzazione della denuncia dai parte dei carabinieri alla procura di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

