Sferrò un pugno al direttore di gara Garuti denunciato per lesioni personali
Garuti ha colpito il direttore di gara durante la partita, spinto dalla frustrazione per una decisione contestata. L’episodio si è verificato ieri sera in uno stadio della provincia, dove il pubblico ha assistito a un gesto violento che ha causato l’intervento delle forze dell’ordine. Oltre alla squalifica di quattro anni decisa dalla Lega, l’uomo dovrà affrontare un procedimento penale per lesioni personali aggravate.
Oltre ai quattro anni di squalifica, dovrà rispondere anche sul piano penale per l’accusa di lesioni aggravate personali. Altri guai per il 26enne Emanuele Garuti, cestista della Go Basket 2018 (società di Puianello di Quattro Castella) che una settimana e mezzo fa, durante il match di campionato di Divisione Regionale ‘2’ contro il Radio Bruno Basket Campagnola disputato ad Albinea, aveva colpito al volto il 20enne direttore di gara Ilyass Boutissant dopo avergli fischiato un fallo tecnico. Dopo che il giovane arbitro aveva annunciato di sporgere querela, è arrivata la formalizzazione della denuncia dai parte dei carabinieri alla procura di Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali": denunciato marito violento
Causa un incidente e rimane ferito, poi le analisi in ospedale confermano che guidava ubriaco: denunciato per ebrezza e lesioni personali
A Noceto, nel quartiere di Sanguinaro, un incidente stradale tra due veicoli ha richiesto l’intervento dell’Aliquota Radiomobile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sferrò un pugno al direttore di gara. Garuti denunciato per lesioni personali; Pugno al carabiniere dopo la minaccia di morte: condannato; Sferra un pugno in faccia all’arbitro, Emanuele Garuti squalificato per quattro anni; Taranto, donna sferra pugno alla cassiera di una sala giochi.
TIVOLI – Alessandro Castellaccio, per la Cassazione fu omicidio volontarioGli sferrò un pugno alla tempia talmente violento da tramortirlo e farlo stramazzare sul selciato, dove fu colpito con una scarica di colpi mortali. Fu un omicidio volontario quello di Alessandro Cast ... tiburno.tv
Turetta, l'aggressore spostato nel carcere di Treviso: sferrò un pugno all'assassino di Giulia perché «lo aveva venduto agli agenti»Dopo l'episodio di violenza, ne è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per 15 giorni. Dopo una settimana in isolamento il detenuto sarebbe quindi stato trasferito in una cella ... ilmattino.it
Taranto, donna sferra pugno alla cassiera di una sala giochi Momenti di paura in un’attività di via Oberdan nella mattinata di martedì 10 febbraio. Una giovane donna è entrata in una sala giochi e avrebbe chiesto alla cassiera del denaro per comprarsi una bir - facebook.com facebook