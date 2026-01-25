Causa un incidente e rimane ferito poi le analisi in ospedale confermano che guidava ubriaco | denunciato per ebrezza e lesioni personali

A Noceto, nel quartiere di Sanguinaro, un incidente stradale tra due veicoli ha richiesto l’intervento dell’Aliquota Radiomobile. Durante gli accertamenti, è emerso che il conducente coinvolto aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Successivamente, è stato denunciato per ebrezza e lesioni personali. L’intervento ha consentito di chiarire le cause dello scontro e di adottare le misure di sicurezza necessarie.

Nel Comune di Noceto, precisamente nella località di Sanguinaro, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile è intervenuta per un sinistro stradale che ha coinvolto due auto. Uno dei conducenti, successivamente identificato in un 25enne italiano residente in provincia, rimasto ferito in modo non.

