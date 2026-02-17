Servola sfiora la vittoria ma il trionfo è tutto di Città vecchia San Giusto

Il carro di Atlantide, guidato dalla banda Vikings e dalla Drumsquad, ha perso di un soffio la vittoria nella 32esima edizione del Corso mascherato di Carnevale, lasciando il trionfo a Città vecchia San Giusto. La competizione si è accesa fino all’ultimo momento, con Servola che ha mostrato grande entusiasmo e si è avvicinata molto al primo posto. La scena si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha applaudito gli elaborati carri e le coreografie dei gruppi in gara.

La classifica finale del palio dei rioni vede oltre al primo e secondo classificato, anche il bronzo di San Giacomo. I vincitori in carica di Roiano (nel 2025 non c'era stata la sfilata dei carri) solo quarti. Grande folla in piazza Unità e nelle vie del centro "Vince Città vecchia-San Giusto". È l'annuncio che tutti aspettavano: il carro di Atlantide, con l'accompagnamento musicale della Banda Vikings e della Drumsquad, vince come il più bello della 32esima edizione del Corso mascherato di Carnevale. Secondo e terzo posto, rispettivamente, per Servola e San Giacomo. San Giusto ha trionfato su Servola per soli cinque punti, mentre tra l'argento e il bronzo ci sono 30 punti di distacco.