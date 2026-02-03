Audero l’eroe normale Un esempio di fair play che non ama i riflettori

Durante la partita con l’Inter, Audero ha subito un petardo lanciato dal settore ospiti, che gli è caduto addosso. La scena ha messo in evidenza il suo atteggiamento tranquillo e il suo modo di affrontare gli episodi difficili, senza cercare il clamore. Nonostante gli errori e le disavventure, come essere stato dimenticato dal pullman o la crisi di risultati, il portiere ha dimostrato di essere un esempio di fair play e sobrietà.

L’errore che è costato la partita col Sassuolo, il pullman di squadra che lo ha dimenticato a terra nel rientro da Reggio Emilia, la prolungata crisi di risultati e infine, ben più grave degli altri citati episodi, il petardo partito dal “settore ospiti” e cadutogli addosso durante la sfida con l’ Inter. Il tutto in appena otto giorni: senza dubbio i peggiori tra quelli passati alla Cremonese da agosto ad oggi per Emil Audero. Ma se cattivi punteggi e “papere“ fanno parte del gioco e quello del bus perso è un fatto in grado anche di far sorridere, l’episodio accaduto contro i nerazzurri non appare tollerabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

