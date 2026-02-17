Il regista Joachim Trier ha realizzato il suo nuovo film, “Sentimental Value”, dopo il successo di “La persona peggiore del mondo”. La pellicola racconta la complessità di un rapporto familiare attraverso immagini semplici e atmosfere delicate. Durante le riprese, Trier ha scelto ambientazioni intime per valorizzare le emozioni dei personaggi, come una casa vuota che riflette il vuoto lasciato dall’assenza.

Sentimental Value” è l’ultimo film del regista Joachim Trier, già autore acclamato de “La persona peggiore del mondo” e “Reprise”, ha messo in scena un dramma familiare minimalista. Il film racconta di un anziano regista di culto Gustav Borg (Stellan Skaarsgaard) che vorrebbe girare l’ultimo film con la figlia Nora (Renate Reinsve) attrice protagonista che si rifiuta. Allora decide di sostituire la figlia con un’attrice americana (Elle Fanning) che però fa vestire, truccare e tingere come la figlia. La figlia attrice soffre di depressione da quando è piccola, accudita solo da una sorella Agnes (Inga Ibsdotter Lilleas) di formazione storica, che indaga sulla vita della nonna morta suicida dopo essere stata nei campi di concentramento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sentimental Value: piccola sinfonia minimalista sull’assenza

NATO, assenza USA al vertice: dubbi sull’impegno americano e tensioni sull’aumento della spesa europea.Questa mattina a Bruxelles si è aperto il vertice della NATO senza la presenza del Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth.

Checco Zalone è ovunque, tranne che in tv. Un successo basato sull'assenzaChecco Zalone, pur essendo assente dalla televisione, rimane una presenza costante nel nostro ambiente culturale e sociale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.