NATO assenza USA al vertice | dubbi sull’impegno americano e tensioni sull’aumento della spesa europea

Questa mattina a Bruxelles si è aperto il vertice della NATO senza la presenza del Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth. Al suo posto, il sottosegretario Elbridge Colby ha preso parte ai lavori, ma l’assenza di una figura di peso come il Segretario alla Difesa solleva dubbi sull’impegno degli Stati Uniti nell’alleanza. La convocazione arriva in un momento di tensione, con l’Europa che spinge per aumentare la spesa militare e gli Stati Uniti che sembrano meno coinvolti. La discussione si concentra proprio su questi temi, mentre

Vertice NATO a Bruxelles: L’assenza del Pentagono e i dubbi sull’impegno americano. Bruxelles, 12 febbraio 2026 – Il vertice NATO si è aperto oggi senza la presenza del Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, rappresentato dal sottosegretario Elbridge Colby. Questa assenza, la seconda di un alto esponente dell’amministrazione Trump in pochi mesi, solleva interrogativi sull’effettivo peso che Washington intende attribuire all’Alleanza Atlantica, in un momento in cui si discute di un maggiore impegno finanziario da parte dei paesi europei. Un segnale politico in tempi di tensioni. L’immagine della tradizionale foto di gruppo dei ministri della Difesa dei paesi membri, con un posto vuoto, ha immediatamente attirato l’attenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Ucraina, agli USA interessano solo i buoni rapporti con la Russia; La Nato in frantumi: gli Usa snobbano Monaco, l'Europa sola contro la Russia nell'Artico; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; >ANSA-FOCUS/ Il disimpegno Usa. Solo Rubio a Monaco, Hegseth diserta la Nato.

Bruxelles, vertice Nato senza il capo del PentagonoI ministri della Difesa della NATO si sono riuniti a Bruxelles per una foto di gruppo a margine del vertice. Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth non ha partecipato ed è stato rappresentato dal ... tg24.sky.it

La mappa delle basi americane e Nato in Italia: dove sono e cosa fanno davvero quelle più importantiIl comando Nato di Napoli è passato dal controllo Usa a quello italiano, segnando quello che Cavo Dragone definisce un cambiamento storico nei cambiamenti della leadership alleata. Il passaggio di c ... today.it

