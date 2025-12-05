Premio ANGI 2025 Chiechi Digitarca | Così aiutiamo i Comuni a governare il territorio con i gemelli digitali

Roma al centro dell’innovazione italiana. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha trasformato la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in una vera e propria aula dell’innovazione nazionale, riunendo istituzioni, imprese, ricercatori e giovani talenti per discutere del futuro tecnologico del Paese. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno è stato chiaro: intelligenza artificiale, digitalizzazione e formazione come leve strategiche per la competitività italiana. Tra le eccellenze premiate, anche il progetto Digitarca, protagonista nel campo dei gemelli digitali applicati alla gestione del territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Chiechi (Digitarca): “Così aiutiamo i Comuni a governare il territorio con i gemelli digitali”

