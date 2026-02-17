Il Baskin ha conquistato l’Italia, portando con sé sei canestri e cinque ruoli diversi. La sua diffusione cresce rapidamente, con oltre 200 squadre in tutto il paese. La disciplina, nata come variante inclusiva del basket, sta attirando sempre più giovani e adulti. In Europa, il gioco si gioca in Serbia, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Francia, Grecia e Germania, dove si registra un interesse crescente.

Il Baskin è diffuso soprattutto in Serbia, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Francia, Grecia e Germania. In Italia ci sono più di 200 squadre di baskin. Una partita dura 32 minuti ed è divisa in 4 tempi da 8 minuti ciascuno. In campo devono esserci 6 giocatori, maschi e femmine, più i pivot. I pivot possono essere dei ruoli 1 o 2: sono persone con maggiori difficoltà motorie e possono tirare nei canestri più bassi, anche usando uno scivolo. I ruoli 4 e 5 tirano solo nei due canestri più alti. Il ruolo 3 può tirare in due canestri diversi e può fare fino a tre passi senza palleggiare. Il campo è lungo 28 metri e largo 14 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei canestri e cinque ruoli: che squadra speciale

Il 2 gennaio, poche ore prima delle esplosioni a Caracas, il presidente Nicolas Maduro ha incontrato a lungo il rappresentante speciale della Cina, Qiu Xiaoqi.

La squadra speciale Zaka, proveniente da Israele, è arrivata a Crans-Montana per collaborare all’identificazione delle vittime dell’incendio che ha causato 47 decessi e numerosi feriti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.