Schettini l' istruzione non si vende | i prof influencer non sono il futuro

Il professor Schettini, noto come La fisica che ci piace, viene criticato perché combina il ruolo di insegnante con quello di influencer sui social media. Da tempo, molti ritengono che questa doppia attività possa influenzare la qualità dell’insegnamento. Schettini ha deciso di rispondere pubblicamente, sottolineando che l’istruzione deve rimanere un valore indipendente da promozioni online. Un fatto recente ha acceso il dibattito: alcuni studenti si sono iscritti ai suoi corsi dopo aver seguito i video sui social, pensando di trovare un aiuto concreto.

Da tempo il professor Schettini, alias La fisica che ci piace, è oggetto di critiche per lo svolgimento dell’attività di influencer parallelamente a quella del docente di scuola pubblica. Recentemente, però, alcune sue dichiarazioni hanno suscitato particolare clamore, mettendo finalmente al centro della discussione pubblica il tema dei docenti influencer, detti anche ‘teachtoker’ (cioè tiktoker che sono docenti), di cui lui è uno dei rappresentanti più noti. Si tratta di figure problematiche per diverse ragioni; una delle quali è certamente che il lavoro privato deve essere svolto fuori dallo spazio pubblico e fuori dall’orario di lavoro.🔗 Leggi su Today.it

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoVincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.

