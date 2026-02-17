Saronno le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo

Una donna di Saronno ha scoperto che qualcuno aveva rubato le sue targhe e le aveva montate su un'altra vettura, dopo aver ricevuto una multa dal sistema T-Red di Uboldo. La donna aveva appena pagato la sanzione sulla strada statale Saronnese, ma quando ha parlato con i vigili, ha notato che le targhe che avevano rilevato erano diverse da quelle della sua auto. Il caso dimostra come i furti di targhe siano sempre più frequenti e creino problemi nella circolazione.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo Leggi anche: Rubano 600 euro di Gratta e Vinci, fermati dai carabinieri prima di incassare le vincite Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Saronno, le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo; Le rubano le targhe e le arriva la multa; Rubano cosmetici al supermercato, coppia denunciata dalla polizia di Stato di Como; Saronno le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo. Saronno, le rubano le targhe… multata dai T-Red di UboldoRiceve una sanzione del T-Red sulla Saronnese e, andata dai vigili, una donna di Saronno trova conferma ai suoi sospetti: scopre che qualcuno ha montato ... ilnotiziario.net Saronno: rubate le targhe vicino alla stazione, arriva una multa dal T-Red di UboldoSARONNO – Parcheggia l’auto vicino alla stazione di Saronno e, al termine della giornata lavorativa, si accorge che le targhe non ci sono più. Poco dopo ... ilsaronno.it A Saronno incontri gratuiti per caregiver di anziani fragili, supporto alle famiglie. #saronno facebook Saronno, serata sul patrimonio arboreo comunale: numeri, scelte e futuro del verde urbano x.com