Sanremo 2026 | la classifica degli artisti più influenti Fedez domina Instagram e guida la gara digitale

Fedez ha dominato il panorama digitale durante Sanremo 2026, grazie alla sua forte presenza su Instagram, che ha portato la sua popolarità a livelli mai visti prima. La sua attività sui social ha attirato migliaia di nuovi follower in pochi giorni, trasformando la partecipazione in un vero e proprio evento online. Con post e storie quotidiane, il rapper ha coinvolto un pubblico più vasto, rendendolo il personaggio più influente della manifestazione.

Sanremo non è più soltanto una gara musicale. È una piattaforma economica, un moltiplicatore di visibilità, un acceleratore di brand personale. E nel 2026 il concorrente più potente fuori dal palco è Fedez, che guida la classifica degli artisti più influenti del Festival su Instagram. Secondo un'analisi condotta da SeatPick, il rapper milanese – con 13,2 milioni di follower – potrebbe generare fino a 113.680 euro per ogni post sponsorizzato pubblicato sul suo profilo. Una cifra che racconta meglio di qualsiasi commento quanto il valore economico del Festival oggi si giochi anche, e forse soprattutto, nel .