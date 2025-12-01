Sanremo 2026 ecco chi sono i big più seguiti su Instagram i più ascoltati su Spotify e il confronto con la classifica finale degli anni scorsi

In un panorama culturalmente depresso come la musica italiana, profondamente condizionato dal mercato, dal soldo, dalla necessità di accumularlo per mantenere in piedi la baracca, costi quel che costi, al Festival di Sanremo la musica si prende, per quanto possibile, la sua rivincita. Non che il Festival sia esente da ragionamenti di tipo economico, anzi, in pratica la sua più importante ragion d’essere è soddisfare le fauci di Rai Pubblicità, a proposito di danaro per mantenere in piedi baracche. Arriviamo a questo felice pensiero pensando al fatto che, al netto dell’importanza mortificante che viene data al televoto, elemento che rende ben poco credibile il valore intellettuale della kermesse, spesso i cantanti più famosi, più ascoltati, più visualizzati, più “followati”, non riescono a far valere il proprio strapotere. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

"I nomi ci sono e, soprattutto, #Sanremo è il Festival della Canzone italiana, non dei cantanti. Aspettiamo di ascoltare i brani, a quel punto trarremo tutti le nostre considerazioni. E poi l’aspetto più bello è sicuramente l’effetto sorpresa. Stavolta, almeno, non c’è - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo, il giorno degli underdog: chi sono Bambole di pezza, Sayf, Eddie Brock e Maria Antonietta Vai su X

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... Si legge su tg24.sky.it

Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Secondo fanpage.it

Sanremo 2026, ecco chi sono gli artisti esclusi dal Festival! - Carlo Conti ha annunciato i 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026: ma chi sono gli artisti che non hanno superato le selezioni? Scrive msn.com

Chi sono i Big che saliranno sul palco dell'Ariston per Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti - Ecco i nomi dei cantanti che vedremo protagonisti della kermesse musicale, che inizierà il prossimo 24 febbraio ... Scrive wired.it

Sanremo 2026, chi sono i ‘figli d’arte’ che canteranno al Festival: da Leo Gassmann al debutto di Tredici Pietro - Nella prossima kermesse sanremese si esibiranno ben tre figli di cantanti e attori famosi. Come scrive libero.it

Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i 30 big in gara - Solo cinque dei trenta cantanti in gara hanno più di un milione di seguaci: super favorita la coppia Fedez- Segnala lastampa.it