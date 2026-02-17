L’Intelligenza Artificiale ha previsto che il vincitore di Sanremo 2026 sarà scelto tra i favoriti della gara, proprio mentre le telecamere si preparano a riprendere la serata finale. La decisione si basa su algoritmi che analizzano le performance dei cantanti e le reazioni del pubblico. La prima fase della manifestazione partirà tra otto giorni, con la luce rossa che si accenderà per dare il via agli eventi. La serata conclusiva, prevista tra sabato 28 febbraio e la notte tra il primo e il due marzo, deciderà chi porterà a casa il trofeo.

Da ChatGPT a Gemini fino a Perplexity: i chatbot pronosticano il vincitore di Sanremo 2026. È corsa a due, ma con scenari diversi sul podio. Tra otto giorni, la luce rossa di una telecamera sancirà l'inizio di Sanremo 2026, che sabato 28 febbraio a tarda notte (più probabile che tecnicamente sarà già il primo marzo) proclamerà il vincitore di questa edizione. Ma l'intelligenza artificiale ha già deciso chi vincerà, o quasi. L'Adnkronos ha ripetutamente interrogato alcuni dei principali assistenti basati su intelligenza artificiale generativa e le risposte sono in parte diverse ma puntano sostanzialmente su una corsa a due. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

SANREMO 2026: chi vincerà secondo l'intelligenza artificiale

