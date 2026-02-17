Sanità in Calabria la giunta regionale conferma i commissari Frittelli Carbone e Battistini
La giunta regionale della Calabria ha deciso di mantenere in carica i commissari straordinari, tra cui Simona Carbone, per gestire l’ospedale universitario Renato. La scelta arriva in un momento in cui la regione ancora cerca di nominare i nuovi direttori generali, rallentando le procedure ufficiali. La conferma è arrivata durante la seduta di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, che vuole garantire continuità ai servizi sanitari calabresi.
L'esecutivo, guidato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha adottato anche altre decisioni in materia di welfare e turismo Il ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 ottobre 2025, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di 989.975 euro. Nello specifico, con la delibera dell’assessora Straface, è stato deciso di destinare 329.991,00 euro per progetti finalizzati a percorsi di socializzazione (tempo libero, mostre, ecc.) con attività anche in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Calabria: Commissari prorogati in sanità e un milione di euro per l’inclusione sociale e disabilità.In Calabria, i commissari in sanità sono stati prorogati di nuovo, un gesto che deriva dalle difficoltà nella gestione dei servizi sanitari regionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanità in Calabria: un’emergenza permanente tra ospedali in affanno e fuga di cervelli · LaC News24; Calabria, la sanità diventa intelligente: patto tra Azienda Zero e Unical; Sanità, in Calabria arriverà il taxi sanitario per gli anziani; Sanità, l’affondo del Pd: Curarsi a debito è una vergogna. Fallimento della destra, la Calabria va liberata dal Piano di rientro · ilreggino.it.
Sanità, in Calabria arriverà il taxi sanitario per gli anzianiStiamo lavorando all'attivazione del taxi sanitario, è complicato ma spero che fra qualche mese sarà finalmente una realtà. A dirlo il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a margine di ... rainews.it
Sanità in Calabria: la Giunta Regionale conferma i commissari Carbone, Battistini e FrittelliLa Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, nelle more del completamento delle procedure per l’individuazione dei direttori generali, ha confe ... reggiotv.it
Sanità in Calabria, Occhiuto annuncia il “taxi sanitario” per gli anziani facebook
AMCI Calabria a Pianopoli: focus su etica, fede e sanità regionale. Federico Bonacci confermato alla guida dell'associazione. Segui il link per approfondire: x.com