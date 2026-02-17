Sanità in Calabria la giunta regionale conferma i commissari Frittelli Carbone e Battistini

La giunta regionale della Calabria ha deciso di mantenere in carica i commissari straordinari, tra cui Simona Carbone, per gestire l’ospedale universitario Renato. La scelta arriva in un momento in cui la regione ancora cerca di nominare i nuovi direttori generali, rallentando le procedure ufficiali. La conferma è arrivata durante la seduta di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, che vuole garantire continuità ai servizi sanitari calabresi.

L'esecutivo, guidato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha adottato anche altre decisioni in materia di welfare e turismo Il ministro per le Disabilità, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 ottobre 2025, ha assegnato alla Regione Calabria la somma di 989.975 euro. Nello specifico, con la delibera dell’assessora Straface, è stato deciso di destinare 329.991,00 euro per progetti finalizzati a percorsi di socializzazione (tempo libero, mostre, ecc.) con attività anche in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva, ecc.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

