Samurai Jay a Sanremo Mugnano in fermento | la cittadina fa il tifo per lui
Samurai Jay, giovane artista di Mugnano, ha attirato l’attenzione della comunità locale perché parteciperà al Festival di Sanremo, che si svolgerà la prossima settimana. La notizia ha fatto salire l’entusiasmo tra i residenti, che già si preparano a tifare per lui. Mugnano si sta organizzando con eventi e raduni per sostenere il suo concittadino durante la trasmissione.
Mugnano è in fibrillazione per Samurai Jay. Il giovane artista, nato e cresciuto nella cittadina a Nord di Napoli, salirà la prossima settimana sull’ambito palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Tra le strade e nei luoghi da sempre frequentati da quello che tutti in paese conoscono come Genny, l’attesa è palpabile. La famiglia ha esposto un grande striscione fuori dalla propria abitazione per celebrare il traguardo raggiunto: un segno di orgoglio per un ragazzo descritto da tutti come umile e determinato, cresciuto coltivando fin da piccolo la passione per la musica. Tra amici, parenti e concittadini cresce l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Ossessione di Samurai Jay – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Un brano urban pop con elementi reggaeton che «parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi». Il brano «è stato creato nel mio stile di ... sorrisi.com
Samurai Jay con OssessioneSamurai Jay ha spiegato il significato della canzone a Sarà Saremo: La sana ossessione che è un po’ il motore che muove tutti noi ambiziosi. Può essere l’ossessione per la musica, per una donna, per ... tg24.sky.it
