Samurai Jay a Sanremo Mugnano in fermento | la cittadina fa il tifo per lui

Samurai Jay, giovane artista di Mugnano, ha attirato l’attenzione della comunità locale perché parteciperà al Festival di Sanremo, che si svolgerà la prossima settimana. La notizia ha fatto salire l’entusiasmo tra i residenti, che già si preparano a tifare per lui. Mugnano si sta organizzando con eventi e raduni per sostenere il suo concittadino durante la trasmissione.

Mugnano è in fibrillazione per Samurai Jay. Il giovane artista, nato e cresciuto nella cittadina a Nord di Napoli, salirà la prossima settimana sull’ambito palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Tra le strade e nei luoghi da sempre frequentati da quello che tutti in paese conoscono come Genny, l’attesa è palpabile. La famiglia ha esposto un grande striscione fuori dalla propria abitazione per celebrare il traguardo raggiunto: un segno di orgoglio per un ragazzo descritto da tutti come umile e determinato, cresciuto coltivando fin da piccolo la passione per la musica. Tra amici, parenti e concittadini cresce l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

