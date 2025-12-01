Mugnano Samurai Jay festeggia nella sua città la partecipazione a Sanremo

Grande festa a Mugnano per la partecipazione di Samurai Jay – all’anagrafe Gennaro Amatore – al prossimo Festival di Sanremo. Ieri sera, subito dopo l’annuncio dei 30 Big in gara dato da Carlo Conti durante il Tg1, il cantante originario della città ha radunato fan e amici in piazza Municipio per condividere l’emozione della notizia. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, Samurai Jay festeggia nella sua città la partecipazione a Sanremo

