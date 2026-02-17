Percassi ha dichiarato a Sky che non approva il pranzo organizzato dalla Uefa per Inacio, definendolo una mancanza di rispetto. Secondo l’amministratore delegato dell’Atalanta, giocare in questa squadra rappresenta un’esperienza fantastica, e non comprende le scelte della federazione europea. Oggi, i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nei playoff di Champions League.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues Manchester United, che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick Leicester, la classifica piange: due anni dopo l’impresa con Ranieri, il caos regna sovrano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Percassi a Sky: «No al pranzo Uefa per Inacio, una mancanza di rispetto! Giocare qui è fantastico»

Percassi critica la Uefa: «Inacio escluso pranzo, una mancanza di rispetto. Giocare qui è fantastico»Percassi si scaglia contro la UEFA per aver escluso Inacio dal pranzo ufficiale, accusando l’organizzazione di mancanza di rispetto.

Nadal: "Rispetto per Djokovic, ma tifo Alcaraz. Senza tanti infortuni sarei qui a giocare"Rafa Nadal dice di rispettare Djokovic, ma confessa di tifare per Alcaraz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.