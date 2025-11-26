Pordenone al fianco delle zone alluvionate | al via la raccolta fondi
Il Comune di Pordenone ha formalizzato oggi la propria adesione alla raccolta fondi promossa dall'Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, Zadružne Banke del Friuli Venezia Giulia per sostenere le aree del goriziano e dell'udinese devastate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
