Rural Film Fest | Bistagno celebra cinema e resilienza delle comunità agricole con Semi resistenti

A Bistagno, il Rural Film Fest ha preso il via, portando sul grande schermo storie di sementi resistenti e di contadini che non si arrendono. La manifestazione, che si svolge nel cuore delle colline piemontesi, mette in luce come le comunità agricole affrontano le sfide del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. Durante gli incontri, vengono proiettati documentari e cortometraggi che mostrano il valore della tradizione e della lotta quotidiana degli agricoltori locali.

Rural Film Fest: a Bistagno il cinema racconta la resistenza delle sementi e delle comunità agricole. Il Rural Film Fest prosegue il suo viaggio nel cuore delle Valli Bormida Belbo ed Erro con una nuova serata dedicata al documentario "Semi resistenti" di Danilo Licciardello e Simone Ciani, in programma venerdì 20 febbraio presso il teatro della SMS a Bistagno. L'evento, nato dalla collaborazione tra la Gipsoteca "Giulio Monteverde" e l'Associazione Rurale Italiana (ARI), intende approfondire le sfide della ruralità contemporanea, dalla crisi climatica alla difesa della biodiversità, con un particolare sull'autonomia sementiera e la sovranità alimentare. Dopo l'ottimo esordio del 23 gennaio, che ha riportato a Bistagno il Rural Film Fest dopo cinque anni di pausa, la rassegna prosegue venerdì 20 febbraio. Dopo 5 anni torna a Bistagno nei locali della SMS (corso Carlo Testa 10) il Rural Film Fest la rassegna di documentari e corto lungo metraggi che hanno come filo conduttore il mondo rurale in tutti i suoi aspetti.