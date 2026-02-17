Robot DJI Romo | Hackeraggio tramite PS5 rivela falle di sicurezza e accesso a mappe domestiche

Un hacker ha dimostrato come un controller PlayStation 5 possa penetrare nel sistema del robot aspirapolvere DJI Romo, scoperto grazie a una vulnerabilità scoperta durante un test. La falla permette di accedere alle mappe della casa memorizzate nel robot, sollevando dubbi sulla sicurezza dei dispositivi intelligenti domestici. In un video pubblicato online, si vede chiaramente come il sistema venga bypassato usando una console di gioco.

Da Gioco a Spionaggio Domestico: Un Controller PlayStation 5 Rivela Vulnerabilità nei Robot Aspirapolvere DJI. Un ricercatore di sicurezza informatica ha scoperto una grave falla nei robot aspirapolvere DJI Romo, esponendo potenzialmente alla violazione dati sensibili di migliaia di utenti. La scoperta, avvenuta a febbraio 2026, è nata da un esperimento singolare: controllare l’aspirapolvere tramite un controller PlayStation 5. Questa iniziativa ha svelato una vulnerabilità nel sistema di autenticazione, aprendo la porta a un accesso non autorizzato a mappe domestiche e flussi video delle telecamere integrate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Hackeraggio tramite risposte ai messaggi di testo cosa sapere per gli utenti androidUn attacco hacker ha sfruttato risposte ai messaggi di testo per infiltrarsi nei dispositivi Android, mettendo a rischio i dati personali di molti utenti.

Crans-Montana, il dramma del Constellation: la testimonianza del barman rivela gravi falle nella sicurezzaA Crans-Montana, il recente incidente al Constellation ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.