Crans-Montana il dramma del Constellation | la testimonianza del barman rivela gravi falle nella sicurezza

A Crans-Montana, il recente incidente al Constellation ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del locale. Una testimonianza di un barman rivela possibili falle nelle misure di tutela, evidenziando lacune che potrebbero aver contribuito alla tragedia della notte di Capodanno. Questo episodio sottolinea l’importanza di approfondire le condizioni di sicurezza in locali pubblici e di garantire adeguati standard per la tutela di tutti.

Emergono nuovi dettagli inquietanti sul Constellation di Crans-Montana, il locale dove nella notte di Capodanno una festa si è trasformata in tragedia, con vittime e decine di giovani feriti. Le prime testimonianze e gli elementi raccolti dagli inquirenti delineano un quadro allarmante: chi frequentava il club parla di minorenni senza controllo, vie di fuga improvvisate e sistemi di sicurezza inefficaci. Un mix di leggerezza e sottovalutazione del rischio che, secondo le ricostruzioni, avrebbe reso ogni serata un potenziale pericolo. A confermare questo scenario è il racconto del padre di uno dei baristi presenti nel locale svizzero al momento dell’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, il dramma del Constellation: la testimonianza del barman rivela gravi falle nella sicurezza Leggi anche: I materiali, la via di fuga, l'età dei clienti: tutte le falle nella sicurezza del bar di Crans-Montana Leggi anche: Crans - Montana, "il rischio noto nel video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation, barman ai ragazzi con fontanelle: 'Attenti alla schiuma'" - VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragedia al bar Constellation di Crans-Montana: che cosa sappiamo finora; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo. Disastri, Incidenti Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani - Montana (VS), teatro dello spaventoso incendio della notte di Capodanno costato 40 vite, saranno interrogati dalle autorità vallesane domani mattina a ... bluewin.ch

