Roberta Bruzzone confessa che ha lasciato Ore 14 per la fine dell' amicizia con Milo Infante era un fratello

Roberta Bruzzone spiega perché ha lasciato il programma Ore 14. La criminologa rivela che ha scelto di andarsene a causa di un rapporto di amicizia con Milo Infante che si era rotto. Dice che il ruolo che ricopriva le stava stretto e che l’intesa con il conduttore si era incrinata nel tempo. Bruzzone ha parlato a Selvaggia Lucarelli, confermando che l’addio non è stato facile, ma necessario per mettere fine a una situazione che non la soddisfaceva più.

È venuto meno il rapporto d'amicizia, anche importante, con il conduttore Milo Infante definito "come un fratello". Questo il motivo principale per cui Roberta Bruzzone ha lasciato il programma Ore 14. In qualità di esperta criminologa, era praticamente ospite fissa della trasmissione per analizzare i casi si cronaca del momento, in particolare il delitto di Garlasco. Non solo, l'opinionista televisiva ha anche spiegato che è stata una questione di "ruolo" e che in questo momento preferisce Quarto Grado. A Selvaggia Lucarelli, nella puntata del podcast su YouTube Burnout pubblicato il 28 gennaio, Roberta Bruzzone si è soffermata, lungamente, sul perché ha detto addio al suo ruolo da opinionista nelle puntate di Ore 14, svelando particolari inediti sul suo rapporto con il conduttore.

Roberta Bruzzone ha spiegato per la prima volta perché ha deciso di lasciare il programma Ore 14 di Rai2.

Roberta Bruzzone ha annunciato di aver lasciato Ore 14, il programma di Milo Infante.

