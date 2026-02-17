Ritorno a casa dei prematuri Via alla ricerca dell’università
Ogni anno in Italia, più di 23.000 neonati prematuri vengono portati in ospedale e trascorrono molte settimane in terapia intensiva neonatale. Questi bambini, spesso nati prima del termine, devono affrontare lunghe cure e un percorso difficile per tornare a casa. Ora, le famiglie cercano di capire come proseguire gli studi dei loro figli, puntando verso l’università. La sfida consiste nel garantire a questi giovani un futuro senza ostacoli, anche dopo le esperienze traumatiche in ospedale.
In Italia, ogni anno, oltre 23mila bambini nascono pretermine e trascorrono le prime settimane o mesi di vita in terapia intensiva neonatale. Se durante il ricovero i genitori possono contare su équipe specializzate e un ambiente altamente protetto, il momento della dimissione rappresenta spesso una fase di forte vulnerabilità: il ritorno a casa, pur desiderato, può essere accompagnato da incertezze, timori e senso di solitudine. Proprio su questo passaggio cruciale si concentra "Con:tatto", il progetto di ricerca promosso dal laboratorio di psicobiologia dello sviluppo dell' Università di Pavia e dall' Irccs Fondazione Mondino, con il contributo non condizionante di Chiesi Italia, che si propone di accompagnare i neogenitori nella delicata transizione dalla terapia intensiva neonatale al rientro a casa.
Il professor Bozhidar Velichkov dell’Università di Pisa si distingue tra i vincitori del prestigioso ERC Consolidator Grants 2025, con il progetto “FiRM”.
