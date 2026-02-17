Ricordo delle foibe FdI attacca la Cgil | Posizione inaccettabile

La deputata di Fratelli d’Italia ha criticato duramente la Cgil per aver commentato il ricordo delle foibe, accusandola di minimizzare la tragedia. La polemica nasce dopo le dichiarazioni dell'organizzazione sindacale, che aveva definito il ricordo come un'operazione politica strumentale. In un'intervista, la parlamentare ha sottolineato come questa posizione sia offensiva per le vittime e le loro famiglie, che ogni anno commemorano con rispetto e dolore quegli eventi. La discussione si accende in un momento in cui si rinforzano le tensioni sulla memoria storica.

“È inaccettabile che, ancora oggi, la Cgil consideri il ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati alla stregua di un’operazione strumentale e addirittura revisionista”. Non usa giri di parole il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Forlì. A suscitare la condanna è il comunicato diffuso dalla Cgil - insieme alla Rete degli studenti medi - in cui le sigle legate al mondo della sinistra contestano la campagna di volantinaggio promossa da Azione Studentesca. “Molti di noi hanno un passato di militanza in Azione Studentesca e siamo orgogliosi di considerare la partecipazione politica giovanile come un valore - proseguono i meloniani -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Giorno del Ricordo, Torino: fiaccolata in ricordo delle vittime delle FoibeA Torino si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

