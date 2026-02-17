Ricalcoli contributivi dell' Inps a Citynews e Ciaopeople rischio taglio 50% organico | in pericolo 250 posti di lavoro

L’Inps ha inviato richieste di ricalcolo contributivo a Citynews e Ciaopeople, causando il rischio di ridurre del 50% il personale delle due aziende. La disputa nasce dalla modalità di applicazione del contratto Fieg-Fnsi ai giornalisti, che ha portato a sanzioni pesanti: 4,5 milioni di euro per Citynews e 3,5 milioni per Ciaopeople. La situazione mette a rischio circa 250 posti di lavoro, quando le aziende cercano di far fronte alle nuove richieste. La questione riguarda anche più in generale il modo in cui vengono calcolati i contributi e le conseguenze pratiche per i lavoratori coinvolti.

In pericolo 250 posti di lavoro per una diatriba tutta interna alle associazioni di categoria e relativa alla applicazione, per i giornalisti, di un contratto Fieg-Fnsi Le sanzioni comminate da Inps, ovvero 4,5 milioni di euro per Citynews e 3,5 milioni per Ciaopeople, infatti, pur se ispirat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Ricalcoli" contributivi dell'Inps a Citynews e Ciaopeople, rischio taglio 50% organico: in pericolo 250 posti di lavoro Allarme a Citynews, editore degli online RomaToday e MilanoToday, e a Ciaopeople (Fanpage): ipotesi taglio 50% dell'organicoCitynews, editore di RomaToday e MilanoToday, rischia di tagliare il 50% dei suoi dipendenti a causa di una disputa tra le associazioni di categoria sulla applicazione del contratto Fieg-Fnsi ai giornalisti. Inps sanziona Citynews e Ciaopeople (Fanpage) per € 4,5 e 3,5 mln: "Pagati meno contributi ", ma le aziende replicano: "Contratti regolari"L'Inps ha multato Citynews e Ciaopeople, aziende di informazione online, per un totale di circa 8 milioni di euro, accusandole di aver versato meno contributi previdenziali.