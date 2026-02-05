La nuova riorganizzazione della sanità in Casentino prende forma con l’apertura della Casa di comunità di Bibbiena il 31 marzo. Il comitato “Salviamo l’Ospedale e i servizi del territorio” si tiene in allerta, pronto a vigilare sui cambiamenti. La comunità si aspetta che i servizi vengano tutelati e mantenuti, mentre le autorità annunciano l’apertura come un passo avanti. La discussione sulla tutela dei servizi locali resta calda, con cittadini e rappresentanti che si preparano a monitorare da vicino ogni sviluppo.

Il comitato "Salviamo l’Ospedale e i servizi del territorio" all’erta per la nuova organizzazione della sanità in Casentino che avverrà anche a seguito dell’apertura il 31 marzo della Casa di comunità di Bibbiena. L’associazione ha già avuto incontri con il direttore generale della Asl e lo vedrà di nuovo il 25 febbraio. Il comitato ha chiesto anche un incontro con il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. "Negli ultimi mesi abbiamo avuto vari incontri con il direttore generale in zona e a Siena - dice la presidente dell’associazione di cittadini Sandra Panoni - e lo incontreremo di nuovo il 25 febbraio a Siena dove speriamo di capire ancora meglio i progetti in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, nuova riorganizzazione. Apre la casa della salute. Il comitato e la tutela dei servizi

Approfondimenti su Sanità Riorganizzazione

Sono iniziati i lavori per la nuova Casa della Salute a Barberino Tavarnelle, un intervento volto a rafforzare i servizi sanitari locali.

Valditara esprime il suo cordoglio per la morte di Maria Rita Parsi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanità Riorganizzazione

Argomenti discussi: Sanità, nuova riorganizzazione. Apre la casa della salute. Il comitato e la tutela dei servizi; Sanità in Liguria, nuova riorganizzazione per garantire gli interventi dopo la frana tra Arenzano e Cogoleto; Organizzazione mondiale della sanità, gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori; Question time Gordini (Civici): Chiarire lo stato di avanzamento del percorso di riorganizzazione della sanità.

Sanità, nuova riorganizzazione. Apre la casa della salute. Il comitato e la tutela dei serviziLa presidente Sandra Panoni punta il dito sui possibili cambiamenti dal mese di aprile Per quanto detto ad oggi il personale in ospedale e nel territorio dovrebbe essere incrementato . lanazione.it

Sanità militare, tutte le ombre della riformaNon è una riforma sanitaria. È un riordino di potere. Il governo la presenta come una modernizzazione interforze, una razionalizzazione necessaria, persino come un contributo alla sanità pubblica. Ma ... msn.com

“Genomica, dati e cura: la nuova frontiera della sanità”. Per anni la genomica è stata raccontata come una promessa della ricerca, affascinante ma lontana dalla pratica quotidiana. Oggi sta diventando realtà, entra nei percorsi diagnostici, terapeutici e di p facebook

“Genomica, dati e cura: la nuova frontiera della sanità”. L’approfondimento della ricercatrice I-Com Maria Vittoria Di Sangro i-com.it/2026/01/30/gen… x.com