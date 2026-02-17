Regione quasi 40mila euro per il carnevale di Gambettola Lucchi Pd | Si valorizzare la tradizione

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato quasi 40.000 euro a Gambettola per il Carnevale, per sostenere le tradizioni locali. Lucchi del Pd spiega che questa cifra aiuta a mantenere vive le maschere e le sfilate che attirano molti visitatori ogni anno. Un esempio concreto è il coinvolgimento delle scuole del paese, che partecipano alle preparazioni delle maschere. La Regione ha deciso di confermare anche per il 2026 il supporto economico ai carnevali storici della zona.

"Con 250 mila euro complessivi a livello regionale, sosteniamo manifestazioni che tengono vive le tradizioni, rafforzano le comunità e promuovono il territorio" La Regione Emilia-Romagna rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a sostegno dei carnevali storici. La dotazione complessiva ammonta a 250.000 euro, 50 mila euro in più dell'anno precedente, assegnati a undici manifestazioni su tutto il territorio regionale, riconoscendo il valore culturale, sociale e turistico di queste tradizioni. Tra i progetti finanziati figurano anche due realtà della provincia di Forlì-Cesena, con un contributo complessivo di 58.