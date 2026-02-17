Reggae e ghiaccio | la Giamaica del bob torna a Cortina

La Giamaica del bob torna a Cortina dopo quasi quarant’anni, portando con sé il ricordo della storica partecipazione a Calgary 1988. La squadra giamaicana si prepara per Milano-Cortina 2026, dimostrando che anche il reggae e il ghiaccio possono incontrarsi sulle piste olimpiche. Un’atleta giamaicana ha già dichiarato di voler rivivere l’emozione di allora, portando avanti la passione per uno sport insolito per il suo paese.

Quasi quarant’anni dopo l’esordio leggendario ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary 1988, la Giamaica del bob si presenta di nuovo ai Giochi. Non più solo icona pop, non più solo “quattro sotto zero”, -oggi il team è organizzato, preparato e competitivo, pronto a dimostrare che talento, disciplina e cuore possono superare qualsiasi barriera geografica o tecnologica. Reggae e ghiaccio: un’immagine che sembra uscita da un film, eppure è realtà. La squadra, sorridente e convinta, indossa attillatissime tute gialloverdi e porta avanti una tradizione iniziata quasi per caso, ma consolidata con metodo e dedizione.🔗 Leggi su Sportface.it

La Giamaica del bob ha ottenuto ufficialmente la qualificazione a Milano Cortina 2026, segnando un traguardo storico per il paese.

Il reggae rappresenta un'espressione culturale profondamente radicata nella tradizione giamaicana, capace di trasmettere messaggi di pace e solidarietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.