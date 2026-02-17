Il senatore Gasparri critica il presidente Grosso, accusandolo di ignorare le richieste di chiarimenti sui finanziamenti del Comitato referendario dell'Anm. Gasparri sostiene che Grosso fa orecchie da mercante di fronte alle sue domande e si lamenta del suo atteggiamento ambiguo, che impedisce di fare chiarezza sulle risorse coinvolte. Durante un'intervista, Gasparri ha ricordato che Grosso ha affermato che lo statuto del Comitato è pubblico, ma non ha fornito dettagli concreti sui fondi.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Dico al presidente Grosso che di grosso c'è il suo approccio equivoco. Ci dice che lo statuto del Comitato sul referendum dell'Anm è pubblico. E ci mancherebbe pure. Mica hanno costituito una setta segreta. Ma è sui soldi che Grosso fa orecchie da mercante. Ci dica da chi sono finanziati, perché l'Anm ha dato dei soldi a un Comitato forzando la volontà della magistratura, che casomai in ampi settori non condivide i contenuti del Comitato del No. Trasparenza, trasparenza, trasparenza. Perché un comitato costituito da magistrati potrebbe incorrere in palesi conflitti di interesse". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Gasparri, 'su finanziamenti Grosso fa orecchie da mercante'

