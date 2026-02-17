Raw 16.022026 La prima grande occasione

La puntata di Monday Night Raw del 16 febbraio 2026 si è svolta al FedExForum di Memphis, Tennessee, attirando molti appassionati di wrestling. Durante l’evento, i wrestler hanno dato spettacolo con match ad alta energia, tra cui un combattimento che ha sorpreso il pubblico con una vittoria inaspettata. La serata ha dato il via a una nuova fase nelle storyline principali, con i protagonisti pronti a sfidarsi per i titoli più ambiti.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal FedExForum di Memphis, Tennessee. Lo show inizia con i The Usos che raggiungono gli spalti dell’arena, ma i The Vision li interrompono. Logan Paul prende in giro la città di Memphis e Paul Heyman fa vedere il video di quanto successo con l’uomo mascherato la scorsa puntata. Austin Theory dà la colpa della sua sconfitta proprio al misterioso individuo. Adam Pearce interviene e dice che di questi argomenti devono parlarne nel suo ufficio. Paul Heyman chiede che dopo quanto successo Bronson Reed venga inserito in un match di qualificazione per Elimination Chamber. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 16.02.2026 La prima grande occasione Raw 02.02.2026 Fallout from Royal Rumble Monday Night Raw è tornato alla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia, dove i fan hanno assistito a una serata ricca di colpi di scena. Raw 09.02.2026 Faida “Americana” Tunisie : la folie du dictateur Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Essaira - From The Guts of Essaira - Album, acquista; Quale scheda SD comprare (febbraio 2026); RAW 16-02-2026 – Anteprima; WWE: Risultati WWE Raw 16-02-2026. WWE: Risultati WWE Raw 16-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Raw, show della WWE che si tiene nella città di Memphis ... spaziowrestling.it Amici e Musica, patrimonio dell'umanità Prima di tutto ti dico cosa vuol dire Raw Shine Raw Shine significa letteralmente “brillare allo stato puro”: una luce autentica, non costruita, che nasce dall’essenza, dall’istinto, dal talento vero. Ed è esattamente ciò c facebook