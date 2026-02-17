Ragazzina investita a Piane di Falerone

Una ragazzina è stata investita questa mattina a Piane di Falerone, causando grande preoccupazione tra i residenti. L’incidente è avvenuto lungo la strada principale, quando la bambina stava attraversando la carreggiata e un’auto non è riuscita a frenare in tempo. Sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabilità. La famiglia della giovane sta aspettando aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Piane di Falerone, Apprensione per una Ragazzina Investita: Indagini in Corso e Riflessioni sulla Sicurezza Stradale. Una ragazzina è stata soccorsa questo pomeriggio a Piane di Falerone, in provincia di Fermo, dopo essere stata investita da un veicolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30, richiedendo l’intervento immediato del personale medico e dei carabinieri per stabilizzare la giovane e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La paziente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti. Soccorso Immediato e Trasporto all’Ospedale. L’allarme è scattato poco dopo le 17:30, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto una segnalazione di un incidente stradale che coinvolgeva una giovane a Piane di Falerone.🔗 Leggi su Ameve.eu Ragazzina investita da un autobus in via Lungoliri: attimi di paura a Sora Questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, si sono vissuti momenti di grande tensione quando una ragazzina è stata investita da un autobus in via Lungoliri Simoncelli. Una ragazzina di 11 anni investita nel centro del paese Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente a Piane di Falerone, ragazzina di 13 anni travolta da un'auto: trasportata all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona; Incidente, 13enne investita nel Fermano: trasferita all’ospedale Salesi di Ancona; Villanterio, investita in bicicletta sull’ex Statale: grave ragazzina di 15 anni; Ragazzina investita a Piane di Falerone. Incidente a Piane di Falerone, ragazzina di 13 anni travolta da un'auto: trasportata all'ospedale pediatrico Salesi di AnconaFALERONE - Una ragazzina di 13 anni è stata investita oggi, poco prima delle 18, a Piane di Falerone da un'auto. Sul posto il 118 che, dopo il primo intervento, ha optato per ... corriereadriatico.it Ragazzina investita a Piane di FaleroneSOS - Dopo le prime cure sul posto, è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposta ad accertamenti medico-sanitari ... cronachefermane.it Paura a Ponte Arche, ragazzina investita mentre attraversa la strada. - facebook.com facebook Sovizzo, bambina investita sulle strisce pedonali in via Pasubio: trasferita al San Bortolo in codice rosso. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inevidenza x.com