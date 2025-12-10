Ragazzina investita da un autobus in via Lungoliri | attimi di paura a Sora
Questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, si sono vissuti momenti di grande tensione quando una ragazzina è stata investita da un autobus in via Lungoliri Simoncelli. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra passanti e residenti, richiedendo interventi immediati delle autorità e delle forze dell'ordine.
Momenti di forte apprensione questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone dove una ragazzina è stata investita da un autobus in via Lungoliri Simoncelli.L'allarme e l'arrivo dei soccorsi L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Investita da un’auto mentre attraversa la strada: grave una ragazzina di 14 anni
Paura in strada, ragazzina scende dal bus e viene investita da un'auto. Portata in ospedale
Napoli, ragazzina di 14 anni investita e ferita vicino a McDonald’s: è gravissima in ospedale
Una ragazzina di 13 anni è stato investita da un'auto oggi a Casteggio, in Oltrepò Pavese. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dall'auto condotta da un uomo di 79 anni. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori de Vai su X
ULTIME NOTIZIE Bambina di 12 anni investita sulla via Vestina L'impatto è avvenuto intorno alle ore 16:00. La piccola si trova in ospedale a Pescara Vai su Facebook
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it