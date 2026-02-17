La Quinta Commissione ha deciso di posticipare l’esame di tre proposte di legge durante la riunione del 17 febbraio 2026, a causa di esigenze di approfondimento su aspetti tecnici e politici. Durante l’incontro, i membri hanno lasciato aperte le discussioni per analizzare meglio alcuni dettagli chiave di ogni proposta. In particolare, si sono concentrati su punti che richiedono ulteriori chiarimenti prima di proseguire.

La seduta del 17 febbraio 2026 si è concentrata sull’esame di tre proposte di legge, tutte rinviate per ulteriori approfondimenti tecnici e politici.. La Quinta Commissione consiliare si è riunita martedì 17 febbraio 2026, alle ore 14:21, sotto la presidenza del Presidente Emanuele Ionà. La seduta si è aperta con la lettura e l’approvazione del verbale della riunione precedente. Primo punto all’ordine del giorno – Proposta di Legge n. 3213ª La Commissione ha avviato l’esame della proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Caputo e Polimeni, contenente modifiche e integrazioni a diverse leggi regionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Quinta Commissione: rinvii sulle tre proposte di legge

Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di leggeLa prima seduta della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si è svolta oggi dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio.

Dal salario minimo ai malati gravi alla violenza sulle donne: il Consiglio Regionale in moto per le prime proposte di leggeQuesta mattina il Consiglio regionale ha iniziato a muoversi su diverse fronti.

Chiuse indagini su Residenze Lac: indagata la commissione paesaggio e un notaio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.