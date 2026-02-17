L’igiene orale dei pet può sembrare un dettaglio secondario, ma in realtà influisce molto sulla loro salute generale. Se non si cura regolarmente la pulizia dei denti, si rischia di favorire infezioni e problemi più gravi. Per esempio, molti proprietari trascurano questa cura, pensando che sia sufficiente spazzolare i denti di tanto in tanto. Tuttavia, una corretta igiene orale richiede attenzione quotidiana e controlli periodici dal veterinario.

Il benessere degli animali domestici passa spesso attraverso dettagli che possono sembrare secondari, ma che in realtà rappresentano la base della loro salute sistemica. Tra questi, l’igiene orale occupa un posto di rilievo. Molti proprietari considerano l’ alito cattivo nel cane e nel gatto come un carattere naturale o un semplice inconveniente olfattivo legato all’alimentazione; tuttavia, la scienza veterinaria conferma che l’alitosi è quasi sempre il sintomo evidente di una patologia sottostante che richiede un intervento tempestivo. L’odore sgradevole proveniente dal cavo orale è causato principalmente dall’azione metabolica dei batteri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quanta attenzione dedichi all'igiene orale dei tuoi pet? Ecco perché non dovresti trascurarla

