Se i tuoi gatti si puliscono a vicenda non è solo igiene cosa significa e perché fanno allogrooming

Quando i gatti si leccano a vicenda, non si tratta solo di igiene. Questo comportamento, chiamato allogrooming, svolge un ruolo importante nel rafforzare i legami sociali e nel ridurre lo stress tra i mici. È un gesto di fiducia e di coesione all’interno del gruppo, che va oltre la semplice pulizia personale. Comprendere questa manifestazione naturale aiuta a interpretare meglio il comportamento dei nostri animali domestici.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.