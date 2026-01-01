Se i tuoi gatti si puliscono a vicenda non è solo igiene cosa significa e perché fanno allogrooming
Quando i gatti si leccano a vicenda, non si tratta solo di igiene. Questo comportamento, chiamato allogrooming, svolge un ruolo importante nel rafforzare i legami sociali e nel ridurre lo stress tra i mici. È un gesto di fiducia e di coesione all’interno del gruppo, che va oltre la semplice pulizia personale. Comprendere questa manifestazione naturale aiuta a interpretare meglio il comportamento dei nostri animali domestici.
Quando i gatti si leccano a vicenda non lo fanno solo per pulizia: l’allogrooming rafforza i legami e riduce lo stress. 🔗 Leggi su Fanpage.it
