Pugliesi in Cassa Integrazione la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratori

La regione Puglia ha deciso di stanziare fondi per aiutare i lavoratori in cassa integrazione, a causa della crisi che colpisce l’industria locale. La Giunta ha approvato due misure per sostenere chi rischia di perdere il lavoro o di affrontare riorganizzazioni aziendali. In particolare, le risorse serviranno a offrire corsi di formazione e opportunità di riqualificazione professionale.

La Giunta ha approvato un finanziamento di 5 milioni di euro: servirà a garantire la copertura economica di un bando dedicato all'aggiornamento professionale delle competenze Nuove risorse destinate per arginare le difficoltà economiche affrontate dall'industria pugliese. La Giunta regionale ha dato il via libera a due provvedimenti di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che vivono situazioni di crisi aziendale o di riorganizzazione produttiva. Il primo intervento prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro necessario a garantire la copertura finanziaria del nuovo Avviso pubblico ‘Cig 2025 Fse’, destinato alla formazione dei lavoratori in Cassa Integrazione con una riduzione dell’orario superiore al 50% che sono a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.🔗 Leggi su Baritoday.it Realco, stop temporaneo a 14 negozi. Cassa integrazione a 352 lavoratori. La Regione: "Crisi tra le più gravi"Realco ha annunciato la chiusura temporanea di 14 negozi e l’attivazione della cassa integrazione per 352 lavoratori, una decisione presa ieri durante il tavolo di crisi a Bologna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pugliesi in Cassa Integrazione, la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratori; Pugliesi in Cassa Integrazione, la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratori; A Taranto boom di ore in Cassa; Sei milioni di ore di cassa integrazione a Bari e in provincia nel 2025. La Cgil: Situazione allarmante. Pugliesi in Cassa Integrazione, la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratoriLa Giunta ha approvato un finanziamento di 5 milioni di euro: servirà a garantire la copertura economica di un bando dedicato all'aggiornamento professionale delle competenze ... baritoday.it Allarme cassa integrazione in Puglia: nel 2025 oltre 30 milioni di ore, CGIL crisi strutturaliAllarme cassa integrazione in Puglia: nel 2025 autorizzate oltre 30 milioni di ore. CGIL: boom della straordinaria, crisi strutturali e lavoro a rischio. pugliapress.org La crisi della casa editrice #Hoepli, cassa integrazione per i dipendenti dell'editore nato 150 anni fa. Fondata a Milano nel 1870, Hoepli è stata pioniera nell’introdurre il genere del manuale in Italia, punto di riferimento nel panorama culturale x.com Il Mef non rinnova la cassa integrazione: preoccupazione per gli ex Alcoa. Duro intervento dell'assessore #Cani facebook