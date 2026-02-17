Confisca di beni per oltre quattro milioni di euro riconducibili a un imprenditore di origini romane, ma residente per diversi anni in Umbria Terreni, fabbricati, quote societarie e anche uno strumento raro e antico. La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro e contestuale confisca di beni per oltre quattro milioni di euro riconducibili a un imprenditore di origini romane, ma residente per diversi anni in Umbria. All'imprenditore “venivano attribuite una serie di condotte di truffa e abusivismo finanziario in pregiudizio di una molteplicità di risparmiatori, dai quali aveva ottenuto in gestione significative disponibilità finanziarie con la promessa dell’acquisto di quote di fondi di investimenti esteri, da cui sarebbero derivati facili guadagni”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un blitz delle forze dell'ordine ha colpito il mondo del caporalato, sequestrando beni per un valore di 650mila euro.

E' Giuseppe D’Urso, 62 anni, di Messina, l’imprenditore finito al centro di un maxi sequestro da circa 5 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Provvedimento antimafia, maxi sequestro: conti, quote societarie, immobili e anche un claviorgano; L'ombra della mafia dietro affari e società di un imprenditore, scatta il sequestro da 1,5 milioni; Maxi operazione antimafia: sequestrati società, immobili e conti correnti tra Umbria, Lazio e Toscana. Lucignano e Subbiano: nel mirino terreni e impianto fotovoltaico; Gioco d’azzardo, sequestro di beni per 16 milioni di euro.

Maxi confisca antimafia da oltre 4 milioni: sigilli a società, terreni e conti tra Umbria, Toscana e LazioIl sequestro ai danni di un imprenditore di origini romane, residente per anni in Umbria, ritenuto socialmente pericoloso e abitualmente dedito a traffici illec ... etrurianews.it

Maxi sequestro antimafia tra Ragusa e Catania: nel mirino società di trasporti legata alla cosa nostra vittorieseLa Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con la Questura di Ragusa, a seguito di complesse e articolate indagini di carattere economico-patrimoniale, ha dato esecuzione ad un decreto di ... strettoweb.com

Il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 00230/2026 del 19 gennaio scorso, ha sciolto e fugato ogni riserva di dubbio sulla trasparenza della ‘Tuccio Costruzioni Srl’, annullando definitivamente il provvedimento interdittivo antimafia facebook