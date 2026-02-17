Pronostico Milan-Como | c’è una crepa nel muro di Allegri
Il Milan affronta il Como mercoledì sera alle 20:45, dopo aver subito una sconfitta nelle ultime partite. La squadra di Allegri cerca di ritrovare fiducia in un momento difficile, mentre il Como punta a conquistare punti importanti in trasferta. La partita si gioca in un stadio gremito, con i tifosi che aspettano una risposta dalla squadra di casa.
Milan-Como è un recupero della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un solo obiettivo: vincere per restare in corsa per il titolo ed impedire che tra l’Inter capolista e il secondo posto si crei una voragine. Il recupero con il Como – match originariamente in calendario nella ventiquattresima giornata di Serie A, ma rinviato per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali andata in scena a San Siro – assume i contorni di una sfida cruciale per il Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Como Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise. Su Fullkrug…»
Nel pre-gara di Como-Milan, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato la sfida, sottolineando la difficoltà dell’incontro e le caratteristiche specifiche del Como.
