Como Milan Allegri nel pre gara | Stasera è una partita complicata il Como ha caratteristiche ben precise Su Fullkrug…
Nel pre-gara di Como-Milan, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato la sfida, sottolineando la difficoltà dell’incontro e le caratteristiche specifiche del Como. Ha inoltre accennato alle difficoltà legate all’attaccante Fullkrug e all’importanza di affrontare la partita con la giusta attenzione, mantenendo un approccio concentrato e senza sottovalutare l’avversario.
Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. Su Fullkrug.» Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita contro il Como, soffermandosi sullo stato di forma della squadra, sulle insidie tattiche della gara e sulle decisioni riguardanti alcuni protagonisti, in particolare Rafael Leao e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Parma Como, Cuesta a Dazn nel pre partita: «Proveremo a fare la partita che vogliamo. Vi spiego come ho studiato il Como»
Leggi anche: Roma Como, Gasperini nel post gara: «Soulé ha fatto una grande partita. Questa è la nostra miglior partita in casa fino a ora»
Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. Su Fullkrug…» - Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. calcionews24.com
MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Como Milan: quando parla il tecnico - Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di giovedì contro il Como Non c’è tregua per il Milan di Massimiliano Allegri. milannews24.com
Conferenza stampa Allegri pre Como Milan, le parole - Conferenza stampa Allegri pre Como Milan, il tecnico rossonero analizza la partita, lo stato della squadra e le possibili scelte Alla vigilia di Como- milannews24.com
Como-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Baturina! Per Pulisic, Leao, Jesus, Nkunku e Modric… shorturl.at/ztKEm - facebook.com facebook
#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.