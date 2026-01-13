L'incontro tra Lipsia e Friburgo, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputa mercoledì alle 20:30. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l'obiettivo di consolidare o migliorare la posizione in classifica. In questa analisi, si esamineranno le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.

Lipsia-Friburgo è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Lipsia ha chiuso l’anno con due sconfitte. E non ha giocato nello scorso fine settimana per il rinvio del match contro il St. Pauli. Il terzo posto però è ancora saldamente in mano a questa squadra che sta disputando, nonostante la chiusura dell’anno negativa, una grandissima stagione, totalmente diversa da quella messa in piedi nella passata annata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono sei i punti di vantaggio che queste squadre hanno diversi in classifica, a vantaggio dei padroni di casa che come detto hanno pure un match in meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lipsia-Friburgo: difendere il terzo posto

Leggi anche: Pronostico Union Berlino-Lipsia: secondo posto al sicuro

Leggi anche: Pronostico Friburgo-Salisburgo: riprende la corsa al primo posto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

RB Lipsia - SC Friburgo Pronostico e confronto quote 14.01.2026; Pronostico Lipsia - Friburgo: 14 Gennaio 2026 ??.

Pronostico RB Lipsia vs Friburgo – 14 Gennaio 2026 - La sfida tra RB Lipsia e Friburgo, valida per la Bundesliga, è in programma il 14 Gennaio 2026 alle ore 20:30 presso il Red Bull Arena. news-sports.it