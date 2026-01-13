Pronostico Lipsia-Friburgo | difendere il terzo posto
L'incontro tra Lipsia e Friburgo, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputa mercoledì alle 20:30. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l'obiettivo di consolidare o migliorare la posizione in classifica. In questa analisi, si esamineranno le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.
Lipsia-Friburgo è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Lipsia ha chiuso l’anno con due sconfitte. E non ha giocato nello scorso fine settimana per il rinvio del match contro il St. Pauli. Il terzo posto però è ancora saldamente in mano a questa squadra che sta disputando, nonostante la chiusura dell’anno negativa, una grandissima stagione, totalmente diversa da quella messa in piedi nella passata annata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono sei i punti di vantaggio che queste squadre hanno diversi in classifica, a vantaggio dei padroni di casa che come detto hanno pure un match in meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Union Berlino-Lipsia: secondo posto al sicuro
Leggi anche: Pronostico Friburgo-Salisburgo: riprende la corsa al primo posto
RB Lipsia - SC Friburgo Pronostico e confronto quote 14.01.2026; Pronostico Lipsia - Friburgo: 14 Gennaio 2026 ??.
Pronostico RB Lipsia vs Friburgo – 14 Gennaio 2026 - La sfida tra RB Lipsia e Friburgo, valida per la Bundesliga, è in programma il 14 Gennaio 2026 alle ore 20:30 presso il Red Bull Arena. news-sports.it
Fabrizio Romano riporta che il Lipsia ha mostrato interesse per Radu Dragusin, ma la Roma rimane in pole per il difensore. Il giocatore ha espresso la sua volontà di tornare in Italia, e i contatti con il Tottenham e gli agenti stanno proseguendo. La trattativa - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.