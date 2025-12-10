Lech Poznan-Mainz 05 Conference League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Esordio polacco per Fischer con gli 05er

Il 5 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa il match tra Lech Poznan e Mainz 05, valido per il quarto turno della fase a gironi della Conference League. Una sfida tra i campioni polacchi, all’esordio di Fischer con gli 05er, e un Mainz 05 in difficoltà in Bundesliga. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici di un incontro da seguire attentamente.

Quinto turno della fase a gironi di Conference League e i campioni polacchi uscenti del Lech Poznan ospitano il traballante Mainz 05 ultimo in Bundesliga. I Kolejorz sono in corsa per la qualificazione con 2 vittorie e 2 KO; prestazioni in linea con quello che si vede anche in campionato, con la squadra che solo nell’ultimo mese sembra aver ritrovato l’equilibrio e un conseguente filotto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lech Poznan-Mainz 05 (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esordio polacco per Fischer con gli 05er

