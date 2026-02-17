Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi martedì 17 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Oggi, 17 febbraio, gli atleti italiani scendono in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sperando di conquistare medaglie. Sono quattro le finali in programma, con gli azzurri pronti a mettere in gioco le loro capacità. Tra le discipline in evidenza, spiccano lo sci alpino e il curling, con tifosi italiani che seguono con attenzione ogni momento.

L’Italia cerca nuove medaglie nella giornata di oggi, 17 febbraio. Non ci sono molte occasioni: sono solo quattro le finali in programma con protagonisti gli azzurri. Ma può essere la giornata di Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto, entrambi in cerca di riscatto e impegnati in prove a squadre rispettivamente nel biathlon e nel pattinaggio di velocità. Per Giacomel è il momento della staffetta uomini 4×7,5 km uomini insieme a Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin. Da Anterselva a Rho, dove Ghiotto con Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti cerca una medaglia nell’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo un giorno senza medaglie, gli italiani tornano a sperare nei podi.

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

