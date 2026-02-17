La Leaders Cup inizia giovedì, portando in campo le migliori squadre di basket. La competizione si svolge dal 20 al 22 febbraio e si può seguire in diretta su DAZN. La squadra che si aggiudicherà il trofeo prenderà il posto dell’MSB_Officiel, campione in carica.

Suivez la compétition du 20 au 22 février sur DAZN.?? pic.twitter.comuy8kpmvvrQ La leaders cup in Francia si presenta come uno degli appuntamenti centrali della stagione cestistica, con otto squadre pronte a confrontarsi in tre giorni di gare intense. L’evento richiama una formula storica simile a quella della Coppa Italia, offrendo dinamismo, strategia e sfide tra club di alto livello. Le fasi eliminatorie definiscono il quadro delle partecipanti. L’edizione in calendario privilegia la concentrazione delle migliori forze nazionali in tre giorni, offrendo contenuti di alto livello e opportunità di esprimere talento collettivo in confronti serrati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Programma gare Leaders Cup: si parte giovedì

