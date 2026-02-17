Palladino ha deciso l’undici che scenderà in campo contro il Borussia Dortmund, cercando di superare il ‘muro giallo’ e ottenere un risultato positivo. La sua scelta deriva dall’esigenza di affrontare la squadra tedesca con una strategia precisa e compatta. In particolare, il tecnico italiano punta su alcuni giocatori chiave per mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti. La partita di oggi rappresenta un momento decisivo per la squadra bergamasca, che vuole sfruttare ogni occasione per sorprendere i padroni di casa.

Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Roma, non solo Wesley e Dybala: altre tre buone notizie per Gasperini dall’infermeria. Aggiornamenti importantissimi Giudice Sportivo Serie A: inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! La decisione su Bastoni e Kalulu, mini-stangata per Orban. Tutti i provvedimenti presi Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: idee chiare per Palladino, sta pensando a questo undici per disinnescare il ‘muro giallo’. Ultimissime

Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter, la strategia di Chivu per la sfida al Muro GialloLa partita tra Borussia Dortmund e Inter si avvicina, e la squadra milanese guidata da Cristian Chivu si sta preparando per la sfida in Germania.

Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-AtalantaIl Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.