Primavera di violenza a Siena chiuse le indagini per sette

A Siena, la procura ha chiuso le indagini su sette persone coinvolte in una serie di scontri violenti avvenuti ad aprile 2025, causati da una rissa scoppiata tra gruppi di giovani nel centro storico. Gli agenti hanno raccolto prove di aggressioni con pugni, calci, coltelli e spray urticante, che hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire più volte per calmare la situazione. Un negoziante ha raccontato di essere stato costretto a chiudere il negozio durante gli scontri, mentre i residenti si sono sentiti in pericolo tra i vetri rotti e le urla.

SIENA – Pugni, calci, coltelli e persino lo spray urticante nel cuore della città del Palio. A distanza di quasi un anno dai violenti scontri che hanno scosso il centro storico di Siena nell’aprile 2025, la procura e la Squadra Mobile hanno chiuso il cerchio su una serie di episodi che avevano destato profondo allarme sociale tra i residenti e i commercianti. Il quadro che emerge è quello di una vera e propria guerra tra bande contrapposte, un conflitto tra gruppi di diverse nazionalità che ha trasformato piazze e supermercati in campi di battaglia. Il primo capitolo di questa brutale cronaca risale all’8 aprile 2025, nei pressi del Consorzio Agrario in via Pianigiani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Primavera di violenza a Siena, chiuse le indagini per sette Chiuse le indagini sulla morte di Ramy Elgaml: le accuse e chi sono i sette carabinieri coinvolti Ramy, chiuse le indagini. Verso il processo Bouzidi e sette carabinieri. Quattro militari avrebbero fatto sparite prove e nascosto testimoni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltrattamenti, ex consigliere comunale in aula: si va verso il dibattimento; Centro per donne maltrattate a Casalromano: entro primavera l’apertura; La Primavera del Cinema a Cosenza: tra il ricordo di Willy e l’arte di Pippo Delbono; Cartoceto, straniero accusato di violenza sessuale, il giudice lo assolve. La difesa ha evidenziato contraddizioni nel racconto dell’ex... Primavera , il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente liberaPrimavera, il film di Damiano Michieletto da Natale al cinema con un’intensa Tecla Insolia, nei panni di una giovane orfana talentuosa, e Michele Riondino che interpreta un Vivaldi in conflitto, sulle ... vogue.it Il rapper ha raccolto l'appello del Presidente del Tribunale per i minorenni Paola Brunese. Entro la primavera Geolier produrrà un video di sensibilizzazione destinato ai giovani. L'obiettivo è usare il loro linguaggio per combattere la violenza. facebook